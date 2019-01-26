انت الان تتابع حقيقة فيديو البحث عن أوراق امتحانات في شوارع الفشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وكيل التربية والتعليم لـ"التحرير": الواقعة حدثت من أسبوع.. ولا علاقة لنا بالفيديو المتداول.. وأحد الأهالي تبرع بالبحث عن ورق الامتحانات.. ومصلحة الطلاب فى المقام الأول

كشف الدكتور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، حقيقة الفيديو الذى تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، والذى يظهر فيه شخص يستقل سيارة مناديا في أهالى قريته بالبحث عن أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، الخاصة بمدرسة بدر الكبرى بقرية تلت، الإعدادية التابعة لإدارة الفشن التعليمية ببني سويف. وأكد حسام أن وزارة التربية والتعليم لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالفيديو، وأن الشخص الذى يظهر بالفيديو هو أحد الأهالي، تطوع من تلقاء نفسه بالبحث عن ورق الامتحانات.

الواقعة قديمة وأكد حسام فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن هذه الواقعة حدثت منذ سبعة أيام في قرية تابعة لإدارة الفشن بمحافظة بني سويف، وكان في أثناء عملية نقل ورق الإجابة من المدرسة إلى الإدارة التعليمية. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لشاب يستقل سيارة أجرة مناشدا أهالي

الواقعة قديمة وأكد حسام فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن هذه الواقعة حدثت منذ سبعة أيام في قرية تابعة لإدارة الفشن بمحافظة بني سويف، وكان في أثناء عملية نقل ورق الإجابة من المدرسة إلى الإدارة التعليمية. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لشاب يستقل سيارة أجرة مناشدا أهالي قرية تلت بالبحث عن أوراق الامتحانات التى فقدت مؤخرا قائلا: "نقول تاني.. وقع ورق امتحانات 3 إعدادي بتاع نص السنة.. اللى يلاقيه يبعته للإدارة التعليمية بالفشن وله 5 آلاف جنية.. مقدمة من الحاج طه الناظر". اقرأ أيضا: انتحار طالبة بالدقهلية خوفا من نتيجة الامتحانات المحافظ يتدخل المحافظ يتدخل وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بني سويف قام بإحالة المسئولين عن الواقعة إلى التحقيق ووقفهم عن العمل لمدة 3 أشهر، واستبعادهم من أعمال الامتحانات داخل اللجنة وتكليف رئيس لجنة ومراقب أول آخر، بالإضافة إلى إحالتهم إلى النيابة التى أخلت سبيلهم بكفاله قدرها5 آلاف جنيه، وأردف: النيابة الإدارية هى الأخرى تباشر هذه الواقعة. وحول موقف الطلاب الذين ضاعت أوراقهم قال حسام، الوزارة تضع مصلحة الطلاب فى المقام الأول، لذلك سيتم إعمال المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 113 لسنة 2013، والتى تنص على ضمان حفظ حقوق الطلاب وعدم وقوع أي ضرر عليهم، بمادتي الدراسات والتربية الفنية، وأن الوزارة اتخذت قرارا يقضى بتقسيم الدرجات على الطلاب بحسب المتوسط. 202 ورقة مفقودة 202 ورقة مفقودة ويبلغ عدد الطلاب الذين فقدت أوراقهم فى مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، 101 طالب، بإجمالي كراسات إجابة202. وأكد حسام أنه فور الإبلاغ بالواقعة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة، ومنها مباشرة التحقيق المبدئي مع رئيس اللجنة والمراقب الأول من خلال الشئون القانونية بالمديرية، والاستبعاد الفوري لهما وتعيين رئيس لجنة ومراقب أول بديلين لاستمرار الامتحانات بشكل منتظم، وضمان عدم تأثرها سلبيا بالواقعة. وشدد على أن ورق الامتحانات الذى فُقد أصبح عديم الفائدة ووجوده مثل عدمه الآن، مستبعدا أن تقوم الوزارة بالبحث عنه بهذه الطريقة التى تسيء إليها، وأردف: الوزارة سوف تتخذ كل الإجراءات التى تضمن عدم تكرار الواقعة مرة أخرى. اقرأ أيضا: طلاب الثانوية: أسئلة الكيمياء مطابقة للتسريبات تم نقلها بدراجة بخارية تم نقلها بدراجة بخارية وكانت التحقيقات الأولية قد أكدت قيام رئيس لجنة امتحانات الشهادات الإعدادية بمدرسة بدر الكبرى بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بترك أوراق الإجابة للمراقب الأول للجنة وانتظار سيارة التجميع التابعة لإدارة الفشن التعليمية، إلا أن المراقب الأول فضل عدم الانتظار ونقلها بواسطة دراجته البخارية، إلا أنه فوجئ بفقدها في الطريق وعدم وجودها على الدراجة. وبدورها قررت النيابة العامة بالفشن، إخلاء سبيل كل من "م.ط" رئيس لجنة مدرسة بدر الكبرى الإعدادية بمركز الفشن، و"م.ع" مراقب أول اللجنة، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما. قرأ أيضا: نقلوها بالموتوسيكل.. اختفاء 200 ورقة إجابة ببني سويف وكان المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، قد قرر الإثنين الماضى، وقف رئيس لجنة مدرسة بدر الكبرى الإعدادية بمركز الفشن، ومراقب أول اللجنة عن العمل، لمدة 3 أشهر، وإحالتهم إلى النيابة العامة واستبعادهم من أعمال الامتحانات داخل اللجنة وتكليف رئيس لجنة ومراقب أول آخر بديلا للمستبعدين.

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة فيديو البحث عن أوراق امتحانات في شوارع الفشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.