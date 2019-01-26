انت الان تتابع وزيرة التضامن توجه بإعادة تأهيل «طفل البلكونة» نفسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

غادة والي وزيرة التضامن

أعلنت عزة العشماوي أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم السبت، أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتوفير كافة خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي لـ"طفل البلكونة"، قائلة إن الوزيرة وجهت بضرورة مناظرة حالة الأم من الناحية النفسية بشكل خاص والأسرة بشكل عام، لضمان حمايتهم من الخطر وعلاجهم إذا لزم الأمر، فضلا عن إجراء بحث اجتماعي للأسرة، للوقوف على ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ومدى الاتزان النفسي للأم وصلاحيتها لرعاية أبنائها، والتحرك السريع لإعادة تأهيل الطفل ووضعه في مكان آمن.

وذكرت العشماوي، في بيان لها، اليوم السبت، أن الطفل تعرض للرعب خلال تجربة مريرة ويحتاج لدعم نفسي من خلال دار متخصص تابع للوزارة، لإزالة آثار ما بعد الصدمة التي ستتسبب له في عواقب مستقبلية بسبب تعرضه لخطر محدق.ووجهت الشكر للمستشار نبيل صادق النائب العام ورجال الداخلية ومباحث 6 أكتوبر، لسرعة تدخلهم والقبض