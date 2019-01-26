انت الان تتابع 23 فبراير.. الحكم في طعن أوبر وكريم على وقف نشاطهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوبر وكريم

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من شركتي (أوبر وكريم) لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم بوقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر، وذلك لإصدار الحكم في جلسة يوم 23 فبراير المقبل، وأشار الطعن إلى أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار أي أنه قانوني، كما أن الشركتين حصلتا، في يوم 17 نوفمبر 2017، على موافقة من الدولة للعمل في مصر، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركتين قانوني ورسمي.

وفي أكتوبر الماضي، نظرت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الإشكال المقام من سمير صبري المحامي، للمطالبة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بوقف ترخيص أوبر وكريم، وقال المحامي -في الاستشكال الذي حمل رقم 32431 لسنة 72 قضائية- إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بوقف التراخيص التي أصدرتها