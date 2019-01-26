شكرا لقرائتكم خبر عن «5 آلاف جنيه مكافأة للي يلاقي ورق امتحان 3 إعدادي» بالفشن.. و«التعليم»: لا يليق (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد ضياع 202 ورقة إجابة لطلاب الشهادة الإعدادية من رئيس ومراقب لجنة ببني سويف، حيث سقطت الأوراق أثناء نقلها عن طريق دراجة بخارية ما بين قريتي خليفة وتلت بمركز الفشن، أعلن عدد من المواطنين عن مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه لمن يجد هذه الأوراق ويسلمها إلى الإدارة التعليمية، وارتفعت المكافأة إلى 10 آلاف جنيه، وخرجت سيارات تجوب القرية والقرى المجاورة للإعلان عن المكافأة.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص ينادي عبر مكبر صوت يخبر فيه الأهالي بـ«ضياع أوراق الامتحانات، ومن يجدها يرسلها للإدارة التعليمية، وله مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، من الحاج طه أبوالناظر»، وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع أبوالناظر غير أنه رفض التعليق.

سعد عبدالغفار

وعلى صعيد متصل، قال سعد عبدالغفار، رئيس بنك التنمية والائتمان في الفشن، لـ«المصري اليوم»، إن «مراقب اللجنة معلم محترم وأعرفه جيدا، وإنه اجتهد في نقل أوراق الإجابات عن طريق الدراجة البخارية وسقطت منه في الطريق وهو صديق ومعلم محترم لذلك أردت أن أساعده عن طريق الإعلان عن مكافأة خاصة مني ليخرج أهالي قريتي تلت وعزبة خليفة للبحث عن أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب في مدرسة بدر الكبرى»، مضيفا أن «معظم الأهالى أعلنوا عن مكافأة لعودة الأوراق، مراقب اللجنة رجل محترم وكل المعلمين وأولياء الأمور يكنوا له الاحترام».

من جهته، علق محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، قائلا إن «ما قام به مواطنو الفشن من الإعلان عن جائزة مالية لإعادة الأوراق المفقودة عمل خاطئ لايليق، ولابد أن يفهم الجميع أنه بعد فقد الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب لا يعتد بها، لأن هناك قوانين ولوائح في وزارة التربية والتعليم وقرارات وزارية تحكم عملية ضياع أوراق الإجابات وهذا ما تم تطبيقه في واقعة لجنة الإعدادية بمدرسة بدر الكبرى، وصدر قرار من محافظ بني سويف بتطبيق القواعد الملزمة من وزارة التعليم في حالة ضياع الأوراق».

بدوره، قال الدكتور عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، والنائب عن دائرة مركز وبندر بنى سويف، إن «واقعة الفيديو التي قام بها أحد مواطني الفشن بإعلانه عن جائزة مالية لإعادة أوراق الإجابات المفقودة ستتم مناقشتها في لجنة التعليم الجلسة القادمة»، مشيرا إلى أن «الفيديو أصبح منتشرا في صفحات التواصل الاجتماعي والإعلام، كما أن وزارة التعليم انزعجت من الفيديو الذي يدعو إلى إعادة الأوراق بمثل هذه الطريقة، خاصة أن هناك لوائح تحكم عملية فقد أوراق الإجابات لضمان حقوق الطالب».

وأضاف «برعي» أن الواقعة تم التحقيق فيها من قبل الشرطة والنيابة ومن قبل مديرية التربية والتعليم واتخذ المحافظ قرارا بوقف رئيس اللجنة ومراقب اللجنة عن العمل 3 أشهر، لأن مراقب اللجنة لم ينتظر السيارة المخصصة لنقل الإجابات وقام بنقلها بدراجة بخارية«.

عبدالرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم السابق بمجلس النواب وعضو لجنة التعليم والنائب عن دائرة مركز وبندر بنى سويف

تقرير عن امتحانات الفصل الدراسي الأولي للصف الثالث الأعدادي

وكانت النيابة العامة بالفشن قررت إخلاء سبيل كل من «م. ط» رئيس لجنة مدرسة بدر الكبرى الإعدادية بمركز الفشن، و«م. ع» مراقب أول اللجنة، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما، بعد حجزهم على ذمة ورود التحريات من مباحث الأموال العامة على خلفية تسببهم في ضياع كراسات إجابة مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية لـ101 طالب بالشهادة الإعدادية بمدرسة بدر الكبرى بقرية تلت بمركز الفشن جنوب المحافظة.

وقرر المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، وقف رئيس لجنة مدرسة بدر الكبرى الإعدادية بمركز الفشن، ومراقب أول اللجنة عن العمل، لمدة 3 شهور، وإحالتهما إلى النيابة العامة واستبعادهما من أعمال الامتحانات داخل اللجنة، وتكليف رئيس لجنة ومراقب أول آخر بديلا للمستبعدين، على خلفية تسببهما في ضياع كراسات إجابة مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة بدر الكبرى بقرية تلت بمركز الفشن جنوب المحافظة.

تقرير عن امتحانات الفصل الدراسي الأولي للصف الثالث الأعدادي

تقرير عن امتحانات الفصل الدراسي الأولي للصف الثالث الأعدادي

وقال المحافظ، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن وكيل وزارة التربية والتعليم محمد حسام الدين وجه التعليمات الواردة بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 2013 المادة الأولى منه، التي تنص على ضمان حفظ حقوق الطلاب وعدم وقوع أي ضرر عليهم، واحتساب متوسط درجات الطلاب في باقي المواد وإدراجها لهم بمادتي الدراسات والتربية الفنية، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة والمراقب الأول لم ينتظرا السيارة المخصصة لنقل الإجابات من اللجان إلى الكنترول والمؤمنة عن طريق سيارات الشرطة واستخدما دراجة بخارية لنقل أوراق الإجابات إلى الكنترول، ما تسبب في فقد الأوراق».

وقال المحافظ إن رئيس اللجنة والمراقب الأول المستبعدين وهما «م. ط»، مدير مدرسة عبدالرحمن بن عوف الإعدادية، والمراقب الأول «م. ع»، معلم سعد بن أبى وقاص الرسمية للغات، والمنتدبان من التربية والتعليم لمتابعة أعمال اللجنة بمدرسة بدر الكبرى بمركز الفشن، تمت إحالتهما إلى الشؤون القانونية بالتربية والتعليم والمحافظة قبل إحالتهما للنيابة العامة.

وكشفت التحقيقات الأولية قيام رئيس لجنة امتحانات الشهادات الإعدادية بمدرسة بدر الكبرى بقرية تلت، التابعة لمركز الفشن، والمراقب الأول للجنة بنقل أوراق إجابة الطلاب في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية من مقر اللجنة إلى مركز التجميع في مركز الفشن، وربطه في الكرسي الحديدي للدراجة من الخلف، وسقوط الورق منه أثناء سيرهما، ولم يستطيعا إيجاده.

تقرير عن امتحانات الفصل الدراسي الأولي للصف الثالث الأعدادي

وفتحت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بإشراف محمد حسام الدين، وكيل الوزارة، تحقيقا في الواقعة، والذي أمر باستبدال رئيس اللجنة والمراقب الأول على الفور.