شكرا لقرائتكم خبر عن تعرًف على الماعز الجبلي المتسلق للجبال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الماعز الجبلي والمعروف باسم ماعز الجبل الصخري اشتهر بقدرته الاستثنائية على تسلق الجبال حتى وإن كان الجبل أو الحائط الصخري عموديًّا، فعلى الرغم من اسمها إلا انها ليست من الماعز الحقيقي، فهي تنتمي إلى جنس مختلف، إلى الفصيلة الفرعية كابريناي (الماعزيات) بجانب 32 نوعا آخر بما في ذلك الماعز الحقيقي، والأغنام، والشمواه (نوع من الظباء)، وثور المسك .

وكشف تقرير نشره موقع «فوربس» أن الماعز الجبلي يعيش في امريكا الشمالية، ويسكن على ارتفاعات عالية حول جبال روكي. وهناك حوالي 100،000 منهم اليوم.حيث يعتبر متسلق ماهر راسخ القدم، فغالبا ما يستريح الماعز الجبلي على المنحدرات الصخرية التي لا يمكن الوصول إليها الحيوانات المفترسة مثل الدببة والذئاب والأسود والنسور الذهبية. لكن البشر هم المشكلة لأن الصيد غير القانوني يتسبب بنقص اعدادها .

وأوضح التقرير ان السبب العلمي لسعي «الماعز الجبلى» للتسلق هو لعق الصخور للحصول على الملح. إلى جانب ان هذا النوع من الماعز يميل إلى العزلة، فيما عدا موسم التزاوج في شهر نوفمبر من كل عام.

الماعز الجبلى المتسلق للجبال