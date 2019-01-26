شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو سائقين يتبادلان السباب.. أمن القليوبية يشن حملة مكبرة على المواقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، حملة مكبرة على العديد من مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة على خلفية تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت مقطع فيديو يظهر به بعض السائقين أثناء تواجدهم بجوار سيارة ميكروباص محملة بالركاب ويتبادلون السباب والقذف لبعضهم البعض بموقف شبين القناطر.

وعلي الفور أصدر مدير أمن القليوبية تعليمات للواء نبيل عدلي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، والعميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وشن حملات لضبط المواقف.

وأسفرت الحملات عن ضبط «10» عاطلين وبحوزتهم مبالغ مالية لقيامهم بانتحال صفة عمال كارتة وتحصلهم على هذه المبالغ من سائقي سيارات الأجرة بمواقف «العرب- شبين القناطر» و«مسطرد- شبين القناطر» و«كفرالشوبك- شبين القناطر» و«كفر طحا- شبين القناطر» و«نوى- شبين القناطر» و«المؤسسة– القناطر» و«عرب جهينة- شبين القناطر» و«مسطرد- عرابى» و«الزراعة- شبين القناطر» وتم تحرير محاضر لهم، كما تم ضبط مجموعة من السائقين لا يحملون رخص قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم جميعا.

كما أسفرت الحملات عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة لقائدى السيارات الأجرة على النحو التالى؛ 890 موقف عشوائى و1812 الانتظار الخاطئ و1212 مخالفة شروط التراخيص و15 زيادة التعريفة المقررة و512 ركاب زيادة- 1460 رخصة لا تجيز و2223 بدون لوحات و1519 بدون قيادة وتسيير و1400 انتهاء قيادة وتسيير و1894 أمن ومتانة وصلاحية فنية و65 عدم صلاحية الإطارات و40125 مخالفة نموذج 125مرور- 21753 مخالفات تم التصالح فيها.