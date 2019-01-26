شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 1.5 مليون جنيه مبيعات «ديارنا» في 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبيعات معرض ديارنا تخطت مليون ونصف المليون جنيه خلال الأيام الخمسة الاولى من عمر المعرض. وأكدت والى، في بيان للوزارة اليوم، أن هناك تنوعا كبيرا في المبيعات ما بين منتجات الحرف اليدوية والتراثية والمأكولات والمفروشات، إلى جانب منتجات أسوان ضيف شرف المعرض، كما أن هناك تنوعا في اعمار زوار المعرض مما يعكس اهتمام كبير من كافة الشرائح العمرية بزيارة المعرض، حيث بلغ عدد زوار المعرض حوالى 5 آلاف زائر حتى الآن.

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