شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن القليوبية: الشرطة والإعلام وجهان لعملة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، أن رجال الأمن والإعلام وجهان لعمله واحدة يعملان لخدمة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة، والسعي لحل مشاكل المواطنين، مشيرًا إلى أن الكلمة أمانة وأن احترام المواطن واجب وأن الشرطة والشعب والجيش كتلة واحدة.

وأكد المدير –بحسب بيان السبت- على حسن معاملة المواطنين، مشيرًا إلى أن الإعلام لا بد أن يكون حياديا وموضوعيا في تناول الموضوعات، متمنيًا أن تكون العلاقة بين الشرطة والإعلام علاقة طيبة لأنه من خلال الصحفي يسمع صوت المواطن.

وشدد مدير الأمن على ضرورة تطبيق الأمن بشقيه الجنائي والسياسي، مشيرًا إلى أن هذا لا يخل بمنظومة المعاملة الطيبة للمواطن والتي يحرص على تبنيها

والتقى مدير الأمن السبت بممثلي وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين وجمعية الإعلاميين والصحفيين بالقليوبية لتقديم التهنئة إلى رجال الشرطة بمناسبة العيد ال67 للشرطة المصرية.

وأكد مدير الأمن أن الشرطة دائما في خدمة الشعب قائلا: «نسعى جاهدين للحفاظ على الأمن، وننحاز إلى جانب المواطن الغلبان ومكتبي مفتوح للمواطن البسيط».