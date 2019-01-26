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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يتفقد مسجد محمد على بقلعة صلاح الدين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السبت، برفقة الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور غريب سنبل، رئيس عام الإدارة المركزية لصيانة وترميم الآثار، مسجد محمد على بقلعة صلاح الدين، وذلك للوقوف على سير أعمال الصيانة والترميم الجارية بالمسجد.
وأوضح رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية أن الجولة تضمنت تفقد أعمال التطوير التي تمت بالمسجد والتي شملت رفع كفاءة نظام الإضاءة بالمسجد وترميم إكسسوارات الحوائط والستائر، كما جاري الآن أعمال الترميم الدقيق للضريح.
ومن جانبه، أوضح «سنبل» أن الوزارة كانت قد بدأت في أعمال مشروع ترميم مسجد محمد على بالقلعة في النصف الثانى من عام 2017، والذى شمل ترميم وصيانة تكسيات الألبستر بصحن المسجد والأعمدة الرخامية، بالإضافة إلى ميضأة المسجد، والسجاد والنجف.
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