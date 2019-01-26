شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أسيوط الدولي يحتفل بعيد الطيران المدني الـ89 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، نائبا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، السبت، احتفالية مطار أسيوط الدولي بعيد الطيران المدني الـ89، الذي يوافق 26 يناير من كل عام، وذلك تحت رعاية الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط الدولي.

حضر الاحتفالية –بحسب بيان- كل من الطيار مصطفى كامل نائب مدير مطار أسيوط الدولي والعميد أحمد منصور مدير إدارة شرطة ميناء مطار أسيوط الدولي وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي ومحمد عبدالمحسن مدير عام الخدمات بمديرية التربية والتعليم وأحمد أمال مدير العلاقات العامة والمتابعة بمطار أسيوط الدولي وبعض العاملين بالإدارات المختلفة بالمطار والعشرات من طلاب الجامعات وطلاب مدارس التربية والتعليم.

وقال المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تألو جهدا لتطوير جميع المطارات وتحسين الخدمات المقدمة للركاب والتوسع في إنشاء مطارات جديدة لتسهيل حركة الملاحة الجوية مشيدا بمطار أسيوط الدولي والخدمات التي يقدمها للمواطنين وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر ووجود محطتين لمسار الرحلة بمحافظة أسيوط مشيرًا إلى جهود اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لتنشيط السياحة بالمحافظة وتطوير الأماكن السياحية والأثرية لجذب السياح والترويج السياحي لتلك الأماكن تماشيا مع أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق خطة الدولة في التنمية الاقتصادية وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ مطار أسيوط الدولي منذ إنشائه عام 1974 وحتى تحديث وتطوير المطار وإنشاء مبنى جديد للركاب عام 2011 بسعة 800 راكب- ساعة على مساحة 20 ألف متر مربع ويضم أحدث الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة والإطفاء التلقائي وذلك للارتقاء بالخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين وإنشاء الحجر الصحي لاستقبال جثامين المتوفّىين وتسهيل وصولهم لذويهم وتوفر المستلزمات الطبية والأدوية لخدمة جميع المواطنين.

وأكد الطيار مصطفى كامل على الدعم الذي توليد القيادة السياسية ووزارة الطيران المدني لتطوير منظومة العمل بمطار أسيوط الدولي وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وتأمين رحلات السفر والاهتمام بتدريب العاملين بجميع الجهات بالمطار موجها تحية الفريق يونس المصري وزير الطيران والطيار طارق فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وتهنئتهما لمحافظ أسيوط ومدير الأمن بمناسبة أعياد الشرطة كما وجه التحية للشعب المصري جميع بمناسبة عيد الطيران المدني والذي يتم الاحتفال به اليوم بجميع مطارات الجمهورية.

وفى نهاية الاحتفالية قدم الطيار مصطفى عادل درع المطار لمحافظ أسيوط وتسلمه عنه نائب المحافظ تقديرا لجهوده ودوره في تحقيق التنمية بالمحافظة وتشجيع حركة الطيران الداخلية والخارجية كما تم تقديم درع آخر لمدير إدارة أمن ميناء المطار وتقديم الهدايا والورود على جميع المشاركين في الاحتفالية ابتهاجًا بتلك المناسبة.