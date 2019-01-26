شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بورسعيد» تحتفل بعيد الطيران المدني 89 بزيارة المطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، السبت، الاحتفال بعيد الطيران المدني المصري رقم ٨٩، بتنظيم زيارة لمطار بورسعيد لنحو ١٥٠ تلميذًا لتقديم التهنئة للعاملين بالمطار بهذه المناسبة.

وقال نبوي باهي إنه لشرف عظيم لتعليم بورسعيد أن يشارك في الاحتفال بتلك المناسبة تزامنا مع الاحتفالات بجميع مطارات الجمهورية بعيد الطيران المدني المصري الـ٨٩ الذي يوافق ٢٦ يناير من كل عام ويتزامن هذا العام مع تشغيل أولى رحلات الطيران من مطار سفنكس الجديد موجها التحية والشكر لجميع العاملين بمطار بورسعيد وقياداتهم.

واستقبل وفد تعليم بورسعيد بالمطار اللواء طيار محمد طاحون، مستشار وزير الطيران واللواء حسين السعيد نائب مدير مطار بورسعيد، وضم الوفد ١٥٠ طفلا من مرحلة رياض الأطفال ومراحل التعليم المختلفة يمثلون ١٢ مدرسة تحت إشراف أمل عليوة موجه عام رياض الأطفال وبصحبة مشرفيهم ومديري المدارس، حيث استمعوا لشرح واف مصحوب بعرض تقديمي عن مطار بورسعيد وأنواع الطائرات الموجودة به والغرض من وجودها.

يأتي الاحتفال تخليدا لليوم الذي أقلع فيه الطيار المصري محمد صدقي من مطار برلين في رحلة مشوقة عبر أوروبا بطائرته التي اشتراها من ألمانيا وأطلق عليها اسم «فايزة» نسبة إلى الأميرة فايزة بنت الملك فؤاد الأول وطار بها منفردًا من برلين حتى وصل إلى القاهرة يوم ٢٦ يناير عام ١٩٣٠.