شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مكتب شهر عقارى شمال القاهرة ومكتب توثيق أحوال شخصية بديوان "العدل" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة العدل غدا الأحد، مكتب شهر عقارى شمال القاهرة الجديد بعد تطويره وميكنته بشارع الجلاء، وكذلك افتتاح مكتب توثيق الأحوال الشخصية الخاص بزواج الأجانب بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى.

يأتى افتتاح مكاتب الشهر العقارى والتوثيق الجديدة فى اطار تنفيذ خطة وزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، التى تعمل على تطوير مكاتب الشهر القعارى على مستوى الجمهورية وميكنتها عبر شبكة ربط واحدة، وذلك لتحقيق أفضل وأسرع خدمة للمواطن بأقل تكلفة وأوفر مجهود.

ويختص مكتب توثيق الأحوال الشخصية، بديوان عام وزارة العدل نوعيا بتوثيق عقود زواج وطلاق المصريين مع الأجانب، والأجانب مع بعضهم، والمصريون مع بعضهم مختلفو الديانة أو الملة أو الطائفة.