شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة الأسبق: مصر تحملت مسئولية إعادة العلاقات الأفريقية لصالح العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة التنمية الزراعية إحدى الشركات المملوكة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، إن توجه مصر للتواجد الحقيقى فى أفريقيا يعود لأسباب كثيرة، خاصة أن مصر تتحمل مسئولية إعادة العلاقات الأفريقية لصالح القضية العربية.

وأشار هدهود، فى كلمته على هامش ندوة "مصر والبيت الأفريقى" المقامة على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب، إلى أن مصر تعمل على تطوير الموانئ لاستيعاب حركة التجارة مع الدول الأفريقية.

وأشار محافظ البحيرة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة التنمية الزراعية، إلى أنه من بين معوقات التصدير للقارة الأفريقية الإجراءات الجمركية، مطالبًا بالاستفادة من تطبيق اتفاقية الكوميسا، مشددًا على أهمية توطين التكنولوجيا والصناعات المغذية والاهتمام بالتدريب خاصة بين أبناء القارة، وإنشاء بنية تحتية مترابطة بين الدول وإصدار قوانين حماية للصناعات القائمة بها.