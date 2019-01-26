الفقي وشهود وبكري وكمال يناقشون (التحديات التي تواجه مصر) الثلاثاء القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مقر نقابة المعلمين بالجزيرة الثلاثاء المقبل مؤتمرا مهما يناقش (التحديات التي تواجه مصر فى المرحلة الراهنة). يتحدث في المؤتمر الذي تنظمه "مؤسسة مصر أمانة" كل من د. مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، واللواء ناجي شهود مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والإعلامي والبرلماني مصطفي بكري، ود. محمد كمال أستاذ العلوم السياسية. صرح بذلك المهندس أحمد المحمودي المنسق العام للمؤتمر.

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