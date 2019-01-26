شباب المصريين في الخارج يطلقون حملة تبرعات لأسرة "شهيد الشهامة" بالبساتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق شباب المصريين بالخارج، حملة تبرعات لـزوجة وابنة"شهيد الشهامة"، المواطن المصرى الراحل"سيد طه طلبة" 28 عاما، والذى كان يعمل مكوجى بمنطقة البساتين، ودفع حياته ثمنا للدفاع عن سيدة تعرضت للتحرش بمنطقته، لإبراز الدور الوطنى الذي قام به دفاعا عن شرف سيدة، والمساعدة في توفير حياة كريمة لهم وضمان تعليم لابنته.
وأوضح بيان لوزارة الهجرة، أن أحد شباب المصريين فى الخارج، تواصل مع الوزارة للوصول لأسرة المواطن، فى مشاركة مجتمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وفي إطار إلايمان بالمبادرات الاجتماعية مثل مبادرة "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة، وتكريما للدور العظيم الذى قام به الشهيد البطل.
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