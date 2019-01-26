شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: معرض "ديارنا" حقق مبيعات 1.5مليون جنيه فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن، أن مبيعات معرض ديارنا 2019 تخطت مليون ونصف خلال الأيام الخمسة الأولى من عمر المعرض.

وتتابع الوزيرة، سير العمل بمعرض ديارنا 2019 وتحرص على التواجد بالمعرض يوميا لمتابعة حركة المبيعات ومتطلبات العارضين وردود افعال رواد المعرض.

وأكدت "والى"، فى تصريحات اليوم، أن هناك تنوعا كبيرا فى المبيعات مابين منتجات الحرف اليدوية والتراثية والمأكولات والمفروشات الى جانب منتجات أسوان، ضيف شرف المعرض، كما أن هناك تنوعا فى أعمار زوار المعرض ممايعكس اهتمام كبير من كافة الشرائح العمرية بزيارة المعرض حيث بلغ عدد زوار المعرض حوالى 5 آلاف زائر حتى الآن.

يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى افتتحت معرض ديارنا الثلاثاء الماضى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومحافظي القاهرة وأسوان كما زار المعرض عدد من الوزراء والشخصيات العامه على رأسهم الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات واشاد الوزيرين بمستوى المعرض والمعروضات واستقبلهم العارضين بحفاوة بالغة واكدوا ان زيارتهم تعكس اهتمام اهتمام الحكومة المصرية بدعم الحرف اليدوية والتراثية ..

المعرض على مساحة عرض 5 آلاف متر مربع بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر ويستمر حتى 5 فبراير القادم.