شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 25-28 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1008 مللى بار وحالة البحر مضطربة. وأوضحت الهيئة، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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