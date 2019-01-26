شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الرئيس من العاصمة الإدارية: المصريون يقدرون الجهود بالمشروعات العملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لـ"الخليج 365" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها الجولة التفقدية التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضمنت مدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

الرئيس من العاصمة الإدارية: المصريون يقدرون الجهود بالمشروعات العملاقة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بجولة تفقدية لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضمنت مدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل الجاري بها من القائمين على التنفيذ.

وفاة شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل، شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، فى أحد المستشفيات بعد صراع كبير مع المرض.

التعليم تخاطب المديريات لإعلان نتيجة أولى ثانوى وإعداد تقرير بمؤشرات النتيجة

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى وفق القواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع موافاة الوزارة بتقرير شامل بمؤشرات نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى للعام الدراسى الحالى.

وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قادما على أول رحلة من "سفنكس الدولى"

قام الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، بزيارة مطار شرم الشيخ الدولى على متن أول رحلة قادمة من مطار سفنكس للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير والتحديث بالمطار فى إطار متابعة ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية والمرافق المحيطة بالمطار ووفقا لخطة التطوير التى تتبعها وزارة الطيران المدنى لمنشآت ومبانى المطارات المصرية بما يتناسب مع متطلبات التطوير والرؤية المستقبلية، يأتى ذلك على هامش الاحتفال بعيد الطيران المدنى الـ89 وتزامناً مع تشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية (إكسبريس) من مطار سفنكس الدولى.

متظاهرون يقتحمون مقرا للجيش التركى في دهوك بالعراق ويضرمون النار فيه

أفادت فضائية العربية، فى خبر عاجل لها، بأن متظاهرين اقتحموا مقرا للجيش التركى فى مدينة دهوك العراقية، وأضرموا النار فيه بعد قصف بلدة شمال كردستان العراق.

زيادة الطاقة الاستعابية لمطار شرم الشيخ لتصل 10 ملايين راكب سنويا فى أكتوبر

قال الطيار طارق فوزى، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن مطار شرم الشيخ يشهد عدة توسيعات مختلفة وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية له بنهاية العام لتصل إلى 10 ملايين راكب سنويا.

بدء ظهور نتائج امتحانات التيرم الأول بكليات فى جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء الامتحانات، مشيرآ إلى أن النتائج سوف تظهر تباعًا بالكليات وحتى منتصف شهر مارس القادم.

أصحاب السترات الصفراء يتظاهرون من جديد فى شوارع باريس

عرضت فضائية إكسترا نيوز، لقطات من التظاهرات الجديدة التى قام بها صباح اليوم السبت، أصحاب السترات الصفراء فى شوارع باريس.

حبس أم غرامة مالية أم كلاهما؟ تعرف على عقوبة والدة "طفل البلكونة"

أثارت مقطع فيديو تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لربة منزل تعرض حياة طفل للخطر عن إجباره بالوقوف فى نافذة شقة للتسلل إلى بلكونة مجاورة، بعدما فقدت "مفتاح" شقتها بمدينة 6 أكتوبر، جدلا واسعا، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها.

وزير الدفاع يشهد انتهاء الإعداد العسكرى لطلاب الكليات والمعاهد العسكرية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الدفعات 115 حربية دفعة الفريق عبد رب النبى حافظ و73 بحرية دفعة الفريق محمد شريف محمد الصادق و88 جوية دفعة اللواء طيار محمد نبيه المسيرى و60 فنية عسكرية دفعة العقيد شهيد حسام حمزة عبد العزيز و50 دفاع جوى دفعة الفريق السيد حمدى حسن حمدى و50 معهد فنى دفعة اللواء بحرى حسن حسين عزو، والتى تضم وافدين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية ودولة فلسطين وجمهورية الصومال الديموقراطية وجمهورية غينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية جنوب السودان.

23 مارس الحكم فى دعوى إمام مسجد بتغيير موعد صلاة الفجر

قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم، السبت، حجز الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، والتى تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر، للحكم بجلسة 23 مارس المقبل .

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية الغربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

اللى مش عجبه يمشى.. طبيب بالقليوبية يفحص المرضى بـ"الطرقة" والصحة تقرر نقله

اشتكى أهالى قرية برقطا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، من وجود أحد الأطباء بالوحدة الصحية التابعة للقرية يعانى من حالة نفسية منذ فترة، ويرفض الكشف على المرضى بغرفة الفحص، وفحصهم فى الطرقة أمام الجميع.

طرح وحدات جديدة للحجز بمحور "الإسكان الاجتماعى الحر"

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بدء إنهاء إجراءات التعاقد، واستلام الوحدات السكنية بمحور "الإسكان الاجتماعى الحر"، للحاجزين والراغبين فى سداد ثمن الوحدة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهراً بنظام التقسيط، طبقاً لكراسة الشروط.

كاف يدرس الموافقة على تأجيل أمم افريقيا أسبوعا بسبب الصيام

تتجه النية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، للموافقة على طلب دول شمال أفريقيا، بتأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر لمدة أسبوع.

تيجانا لـ"الخليج 365": أزمة موندومو "انتهت".. ولن يخصم نقاط من الزمالك

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم حالياً بأعمال أمين الصندوق، أن أزمة المديونية المتأخرة للكاميرونى موندومو لاعب الفريق السابق منتهية بتحويل المبالغ المستحقة للاعب.

الكويت تطلق مسابقة نسائية فى كرة القدم لأول مرة بالتاريخ.. صور

أطلق الاتحاد الكويتى لكرة القدم النسخة الرسمية الأولى من دورى كرة الصالات النسائية.

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

شهد اليوم 26 يناير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، عبد الله السعيد على رادار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى فى معسكر مارس، بيراميدز يعلن تعاقده مع رامون دياز خلفاً لحسام حسن.

الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بملاحقة المجرمين.. اقتحام 77 بؤرة إجرامية وضبط 1059 قطعة سلاح بينها أر بى جى و20 كيلو هيروين.. والقبض على 1924 هارب من الجنايات و14 تشكيلا عصابيا.. وضبط قضايا اختلاسات بـ39 مليون جنيه

أجواء احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة السابع والستون، لم يمنعها عن دورها فى مكافحة الجريمة، حيث واصلت وزارة الداخلية حربها على الجريمة الجنائية، من خلال إقتحام 77 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية" ضبط خلالها 606 متهمين.

لماذا صعد سعر الذهب لأعلى مستوى فى 8 أشهر؟.. المعدن النفيس ينتعش مع تراجع الدولار قبل اجتماع البنك الفيدرالى الأمريكى.. شعبة المعادن الثمينة: الذهب كسر نقطة المقاومة بتجاوز 1300 دولار.. و5جنيهات زيادة للجرام

يبدو أن عام 2019 هو عام صعود سعر المعدن النفيس فى ظل الاضطرابات والتقلبات الاقتصادية التى يشهدها اقتصاد الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاقتصاد البريطانى الذى تأثر بمحاولات خروج انجلترا من الاتحاد الأوروبى، حيث سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ أكثر من 8 أشهر.

تزامنا مع احتفالات عيد الطيران المدنى المصرى الـ89.. وزيرا الطيران والسياحة يشهدان تشغيل الرحلات الأولى الطيران من مطار سفنكس الدولى.. يونس المصرى يعلن افتتاح مطار العاصمة الإدارية الجديدة أبريل المقبل.. صور

تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، شهد اليوم ألفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة التشغيل التجريبى لمطار سفنكس الدولى بتشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة من إجمإلى 30 رحلة تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) من مطار سفنكس الدولى إلى المطارات الداخلية شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان فى ألفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير القادم.

ننشر التفاصيل الكاملة لاعترافات سيدة البلكونة عقب القبض عليها: خرجت للعمل ورجعت لقيت ولادى بيلعبوا فى الشارع وضيعوا مفتاح الشقة.. وضربت ابنى الأكبر "أسامة" وحاولت إجباره على التسلق للبلكونة ومش قصدى أموت ابنى

حصلت ”الخليج 365” على الاعترافات الكاملة للسيدة المتهمة بتعريض حياة ابنها للخطر، والتى اشتهرت بـ"سيدة البلكونة"، نتيجة ظهورها فى مقطع فيديو محاولة إجبار ابنها البالغ من العمر 13 عاما، على التسلل لبلكونة شقة من نافذة بالطابق الثالث بعد تسببه فى فقد مفتاح الشقة.

وزير المالية لـ"الخليج 365": 2 مليار دولار من صندوق النقد تصل الشهر المقبل.. صندوق النقد الدولى يشيد بصبر والتزام الشعب المصرى بـ"الإصلاح".. ويؤكد: سيمهد لنمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى، بصرف الشريحة الـ5، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال الشهر المقبل، فبراير 2019، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.