شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يعلن تخفيض 50% من رسوم شحن جثامين المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى انه تم اتخاذ قرار بتخفيض 50% على على رسوم الشحن الخاصة بجثامين المصريين المقيمين فى الخارج الخاصة بالمصريين فى الخارج، مؤكدا على أن ذلك يأتى فى إطار دور الشركة الوطنية مصر للطيران تجاه العاملين بالخارج.

من جانبه قال الطيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، إن تكلفة نقل الجثامين 500 يورو وبعد التخفيض فإنه تصل إلى 5000 جنيه مصرى.

وأكد جوهر، على أن مصر للطيران كانت حريصة على وضع تخفيض بنسبة 25% على تكاليف شحن الجثامين فى الفترات السابقة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الطيران المدنى لمطارى سفنكس وشرم الشيخ ، تزامنا مع احتفال وزارة الطيران بالعيد الـ89 على تأسيسها.