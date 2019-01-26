شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن فتح الأسواق التركية أمام البصل المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد بفتح الأسواق التركية أمام البصل المصرى.

وقال رئيس الحجر الزراعي المصري إن الجانب التركي أخطر مصر رسميا بالموافقة علي فتح أسواقه أمام الصادرات المصرية من محصول البصل، وهو ما يعد إنجازا جديدا للصادرات الزراعية المصرية، والتأكيد على سمعتها المعروفة عالميا.

وأشار العطار إلى أن موافقة الجانب التركي جاءت بعد العديد من المفاوضات والمراسلات الفنية المتبادلة مع الجانب التركى لفتح السوق التركى أمام صادرات البصل من مصر.

وأكد العطار أن الحجر الزراعي المصرى بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لازالت تبذل قصارى جهودها لفتح المزيد من الأسواق العالمية للصادرات الزراعية المصرية، والتي تتمتع بسمعتها الطيبة.