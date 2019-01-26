شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرئيس من العاصمة الإدارية: المصريون يقدرون الجهود بالمشروعات العملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بجولة تفقدية لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضمنت مدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل الجاري بها من القائمين على التنفيذ.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد مدينة الفنون والثقافة، والتي يتم إنشاؤها وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وأرقى التصميمات المعمارية لتصبح منارةً للإبداع الفني والفكري والثقافي، حيث ستقام على مساحة حوالي 217 فدان، وستضم عدداً من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية لكافة أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة من الموسيقى والرسم والنحت والمشغولات اليدوية وغيرها.

كما تفقد الرئيس دار الأوبرا الجديدة، التي تعد جزءاً أساسياً من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط، حيث تحتوي على قاعة رئيسية تسع ما يقرب من 2000 فرد، فضلاً عن مسرحين للموسيقى والدراما، بالإضافة إلى مركز الإبداع الفني ومتحف الشمع.

وأضاف بسام راضي أن الرئيس أثنى على المعدلات الزمنية القياسية للإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتناغم والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية في هذا الصدد، مؤكداً أن الشعب المصري ينظر بعين التقدير للجهود الكبيرة المبذولة في تلك المشروعات العملاقة، والتي تأتي استكمالاً لمسيرة البناء والتنمية في الوطن على أساس من العلم والتخطيط وأرفع درجات التنفيذ، بما يحقق آمال المصريين في مواكبة سير الحضارة وتوفير مستقبل واعد للأجيال الحالية والمقبلة".