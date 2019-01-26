عصابة سرقة الكابلات بالإسماعيلية. اختلفوا على السرقة فقتل أحدهما الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية في كشف غموض واقعة مقتل عامل بدائرة مركز شرطة أبوصوير وضبط مرتكبيها.

بدأت الواقعة بالعثور على جثة عامل 35 سنة، أسفل أحد أبراج الضغط العالي بناحية المنايف دائرة مركز شرطة أبو صوير، وبه جرح بالصدر.

كشفت تحريات البحث جنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، 17 سنة، تم استهداف المتهم والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه اصطحب المجني عليه بغرض سرقة أحد كابلات الكهرباء بذات المنطقة وعقب وصولهما لمكان العثور حدث خلاف بينهما ثم تعدى على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته واستولى على متعلقاته الشخصية، وأرشد عنها.

وأمر اللواء محمد علي حسين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.