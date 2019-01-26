القبض على هارب من 7 سنوات سجن في اقتحام مركز شرطة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، في القبض على محكوم عليه في قضيتي اقتحام مركز شرطة ديرمواس والنيابة الإدارية بدير مواس.

وردت معلومات سرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة دير مواس بالمنيا بمكان اختباء "علي.ع"، 60 سنة، مزارع، مُقيم بدائرة المركز "مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده بالسجن 10 سنوات في قضية اقتحام مركز شرطة ديرمواس، السجن 7 سنوات في قضية اقتحام النيابة الإدارية بدير مواس.

توجهت قوة أمنية من مديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وألقي القبض على المتهم.

حُرر محضرًا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.