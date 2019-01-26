فيلم تسجيلي عن العاصمة الإدارية بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم: تصوير - محمود بكار: عرضت القاعة الرئيسية بصالة 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فيلمًا تسجيلياً مدته 14 دقيقة عن المشروعات القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ونظمت إدارة المعرض ندوة عن العاصمة الإدارية، شارك فيها العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الجديدة. يأتي ذلك في إطار فعاليات اليوم الرابع لمعرض القاهره الدولي للكتاب، المقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

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