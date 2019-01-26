"المشاط" تثني على التعاون مع "الطيران" لدفع حركة السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
أشادت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، بالتعاون والتنسيق المستمر ، بين وزارتي السياحة ، والطيران في ملفات كثيرة ، ومنها برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي تم إطلاقه في شهر نوفمبر الماضي ، وكان له أثرا ملحوظا على ارتفاع معدلات الحركة السياحية، مؤكدة أن التكامل بين وزارتي السياحة والطيران يؤدي الي زيادة حركة السياحة ، ودفع النمو الاقتصادي.
وأعربت الوزيرة - في تصريحات اليوم السبت، عن ترحيبها بانطلاق أول رحلة تجريبية شهدها مطار "سفنكس الدولى " من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران، مشيرة إلى أن موقع المطار سيساهم فى تشجيع رحلات اليوم الواحد ، وذلك لقربه من المناطق السياحية والأثرية المختلفة.
وأضافت أن وجود المطار بالقرب من المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه عام "٢٠٢٠ " سيساعد فى تسهيل حركة السائحين إليه ، حيث يبعد خمسة عشر دقيقة عن موقع المتحف ، ومسافة اثنى عشر كيلومترا عن منطقة الأهرامات، خاصة في ظل التوسعات التي ستتم في المطار خلال الفترة المقبلة ، لزيادة قدرته الاستيعابية ، والتي اعلن عنها وزير الطيران وفريق عمله اليوم .
وقالت ، إن المطار سيسمح للزائرين بالتوجه بعد زيارة المتحف والأهرامات الي المدن السياحية المختلفة ، كمدينة شرم الشيخ ، والغردقة ، والعلمين الجديدة ، لافتة الى أن من شأن ذلك تشجيع شركات السياحة على زيادة رحلاتها ، ويعطي فرصا جديدة للشركات لتنويع برامجها ، ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى كالسياحة "الشاطئية" ، كما أنه يساهم في زيادة الحركة على المدن السياحية ، ورفع معدلات الإشغال بها مثل مدينة شرم الشيخ .
وأوضحت أن مطار "سفنكس " سيكون له دور مهم في تسهيل حركة التنقلات الداخلية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال شهر يونيو القادم .
وكانت وزيرة السياحة ، والفريق يونس المصري ، وزير الطيران المدني ، قد شهدا التشغيل التجريبي لمطار "سفنكس الدولي" بتشغيل أولي الرحلات الداخلية المنتظمة ، معربة عن تهنئتها للوزير وجميع العاملين بقطاع الطيران بعيد الطيران المدني المصري الذي يوافق اليوم .
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