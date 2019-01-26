مترجم إشارة في ندوة العاصمة الإدارية الجديدة بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم: استعانت القاعة الرئيسية بصالة 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بالتجمع، بمترجمة للغة الإشارة خلال ندوة العاصمة الإدارية الجديدة. ويشارك في الندوة العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة. وتقام اليوم رابع أيام المعرض القاهره الدولي للكتاب بأرض المعارض بالتجمع الخامس.​

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