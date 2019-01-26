برلماني: الفترة المقبلة تشهد تحسنًا في مستوى الاستثمارات الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال النائب مصطفى الكمار، إن تصريحات وزير المالية حول احتمالية صرف الدفعة قبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي وما سبقها من إشادة من مدير عام صندوق النقذ الدولي كريستين لاجارد، يؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإدارته بشكل جيد، وسط كل التحديات التي واجهناها.

وأضاف الكمار، في بيان، اليوم السبت، أن كل خطوة تخطوها مصر بنجاح في تنفيذ واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي ترفع معدلات الثقة في الاقتصاد المصري خارجيًا، وكذلك مستوى تصنيفه في مؤسسات الائتمان العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة المقبلة من المنتظر أن تشهد تحسنًا في مستوى الاستثمارات الخارجية لمصر، وهو ما ظهر فعليًا بعودة شركة مرسيدس الألمانية للسوق وغيرها من الشركات الأجنبية.