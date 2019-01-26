انت الان تتابع السيسي يقر اتفاقية مع الصين في مجال الطاقة الإنتاجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 229 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، بشأن التعاون في مجال الطاقة الإنتاجية، والموقع في بكين بتاريخ 2 سبتمبر 2015، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون بين الشركات في مجال الطاقة الإنتاجية والتعاون في أنشطة المجالات الاقتصادية والتجارية والابتكارية.

كما أصدر السيسي، القرار الجمهوري رقم 31 لسنة 2019 بتعيين 5 من المستشارين كمساعدين لوزير العدل، وتضمن القرار ندب المستشار علي عبد العال سلطان الرئيس بمحكمة استئناف طنطا للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار خالد عبد الوهاب إسماعيل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدا لوزير العدل