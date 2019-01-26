انت الان تتابع مفكر موريتاني: نعلق آمالا على قيادة السيسي لإفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور أحمد ولد حبيب الله أستاذ الآداب بجامعة نواكشوط مؤسس الجمعية الموريتانية لخريجي الجامعات والمعاهد المصرية: "إننا كأفارقة نعلق آمالا كبيرة على قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإفريقيا 2019، وإنقاذ القارة من الحروب والفتن وموجات التطرف والغلو والفساد التي تنخر العالم"، مضيفا: "إن القيادة المصرية وفقت في القضاء على هذه الظواهر المعيقة للتنمية والرقي والازدهار، ونأمل أن تسهم في التنمية وتضاعف زيادة الأفواج التعليمية الإفريقية للدراسات الجامعية والعليا لأبناء القارة، الذين أغلق الغرب أمامهم هذا المجالات في ظل إلصاق التهم الباطلة كالتطرف".

وأضاف حبيب الله، خلال حلقة نقاش عقدت اليوم السبت بالمركز الثقافي المصري في نواكشوط: "نعتقد أن حكمة السيسي التي استطاع من خلالها أن يخمد نار الفتنة التي كادت أن تضر بمصر، قادر على أن يطبق بحكمته ذات البرنامج على القارة الإفريقية، لإسكات البنادق في بؤر التوتر وتحقيق استقرار اقتصادي لهذه الدول التي عانت