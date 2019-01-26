انت الان تتابع مد أجل الحكم في طعون رئيس الزمالك على أحكام القضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مد أجل الحكم في الطعون المقامة من رئيس الزمالك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، وذلك إلى جلسة يوم 23 فبراير المقبل، وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق، 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك قضت فيها إما بالرفض أو عدم الاختصاص، ورفضت المحكمة في القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.

وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص، كما قضت المحكمة في حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى رئيس الزمالك لإلغاء قرار