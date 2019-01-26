انت الان تتابع أسوان تستقبل فريق «طواف إفريقيا» للدراجات الهوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وصل لمحافظة أسوان اليوم السبت، 50 متسابقا من مختلف دول العالم ضمن فريق رحلة طواف إفريقيا بالدراجات الهوائية من مصر إلى جنوب إفريقيا والتي تنظمها المنظمة العالمية لركوب الدراجات «G.B.I»، سنويا بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة فى مصر، واستقبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الدراجين، ورحب باستضافة أسوان لهذا الحدث الرياضي الدولي، والذي يعكس المكانة السياحية والاستراتيجية للمحافظة عاصمة الشباب الإفريقي وأهم المقاصد والمشاتى العالمية، مشيدًا بأهمية هذا الحدث الرياضي في زيادة الترويج السياحي وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته لمختلف الجهات المعنية بضرورة تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح فعاليات هذه الرحلة داخل مراكز ومدن المحافظة. من جانبه، أكد مخلص حسن المنسق العام للرحلة، أن رحلة «طواف إفريقيا» يشارك فيها دراجون من 10 دول أجنبية منها «أمريكا، وألمانيا، وإنجلترا،