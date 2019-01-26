أسوان تستقبل فريق «طواف إفريقيا» للدراجات الهوائية

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وصل لمحافظة أسوان اليوم السبت، 50 متسابقا من مختلف دول العالم ضمن فريق رحلة طواف إفريقيا بالدراجات الهوائية من مصر إلى جنوب إفريقيا والتي تنظمها المنظمة العالمية لركوب الدراجات «G.B.I»، سنويا بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة فى مصر، واستقبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الدراجين، ورحب باستضافة أسوان لهذا الحدث الرياضي الدولي، والذي يعكس المكانة السياحية والاستراتيجية للمحافظة عاصمة الشباب الإفريقي وأهم المقاصد والمشاتى العالمية، مشيدًا بأهمية هذا الحدث الرياضي في زيادة الترويج السياحي وتنشيط حركة السياحة الداخلية.
وأعطى محافظ أسوان توجيهاته لمختلف الجهات المعنية بضرورة تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح فعاليات هذه الرحلة داخل مراكز ومدن المحافظة. من جانبه، أكد مخلص حسن المنسق العام للرحلة، أن رحلة «طواف إفريقيا» يشارك فيها دراجون من 10 دول أجنبية منها «أمريكا، وألمانيا، وإنجلترا،
وأعطى محافظ أسوان توجيهاته لمختلف الجهات المعنية بضرورة تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح فعاليات هذه الرحلة داخل مراكز ومدن المحافظة.
من جانبه، أكد مخلص حسن المنسق العام للرحلة، أن رحلة «طواف إفريقيا» يشارك فيها دراجون من 10 دول أجنبية منها «أمريكا، وألمانيا، وإنجلترا، وهولندا، وكندا، وسويسرا، والسويد، ونيوزلندا، وإيرلندا، وأستراليا».
وأوضح حسن أن الرحلة تستمر لمدة 4 أشهر وقد بدأت فعالياتها من منطقة أهرامات الجيزة يوم 17 يناير الجاري، ثم اتجهت جنوبًا عبر محافظات الصعيد وصولًا إلى محافظة أسوان عبر الطريق الغربي ومرورًا بمراكز إدفو ودارو ثم أسوان وحتى مدينة أبو سمبل السياحية والتي منها سوف تستكمل الرحلة مسيرتها عبر الحدود المصرية السودانية حتى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا بإجمالي مسافة تقدر بنحو 12 ألف كيلو متر.
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