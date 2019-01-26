شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 أدوار مخالفة بأحد العقارات بمنطقة فيلات الجامعة بالزقازيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، باستكمال أعمال إزالة 3 أدوار مخالفة بأحد العقارات بمنطقة فيلات الجامعة، وتحديدًا بشارع عثمان بن عفان بمدينة الزقازيق، بعد أن قام صاحب العقار بالشروع ببناء الأدوار الثلاثة بالمخالفة لتصريح البناء واللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، السبت، أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق قامت باستكمال أعمال إزالة الأدوار المخالفة بالعقار لما تمثله من خطورة على سلامة العقار والعقارات المجاورة وللحفاظ على أرواح المواطنين، بعد الانتهاء من مراجعة الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الإزالة للعقار المخالف.

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان لرصد ومتابعة حالات التعدي ومخالفات البناء وإزالتها فورًا، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه أن يخالف القانون ويعرض حياة المواطنين للخطر.

إزالة 3 أدوار مخالفة بأحد العقارات بمنطقة فلل الجامعة بالزقازيق

إزالة 3 أدوار مخالفة بأحد العقارات بمنطقة فلل الجامعة بالزقازيق