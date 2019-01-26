شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تضبط مستشفى خاصًا غير مرخص بأبوقرقاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ضبطا مستشفى غير مرخص وبه صيدلية غير مرخصة، بقرية جريس بمركز أبوقرقاص، خلال إحدى الحملات التي تنظمها مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا.

وأوضحت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة أسفرت عن ضبط مستشفى غير مرخص وبه صيدلية غير مرخصة وقد تم ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية ملحقة بالجدول الثالث من قانون مكافحة المخدرات وأدوية مسجل عليها أسعار أزيد من سعرها الرسمي وأدوية مجهولة المصدر وعينات طبية مجانية، وذلك بإحدى المنشآت الطبية الخاصة بقرية جريس بمركز أبوقرقاص، وتم غلق المستشفى وتحريز جميع ما بها من أدوية ومستلزمات وتشميع المستشفى بالشمع الأحمر وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وذكرت أن الحملة تأتي ضمن عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي تنظمها المديرية على المنشآت الطبية الخاصة ما بين «مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل وصيدليات»، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة، وفي إطار إحكام الرقابة والمتابعة عليها حفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم.

مستشفى غير مرخصة بأبو قرقاص في المنيا