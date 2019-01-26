شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية الدولية للاستثمار تنظم «أحلام أطفالنا .. رؤية مستقبلنا» لأيتام جمعية مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار أول أيام برنامج «أحلام أطفالنا.. رؤية مستقبلنا» الذي تنظمه شركة H N media city التابعة للمؤسسة، والذى يستمر لمدة 5 أيام لمجموعة من الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة من دار أيتام جمعية مصر، في إطار تمسك المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار بضرورة ممارسة المؤسسات الخاصة للدور المجتمعى ومساهمتها المستمرة في الكثير من الفعاليات التي تصب في هذا الجانب الإنساني.

وقال الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن البرنامج يأتي في إطار الحرص الدائم للمؤسسة على ضرورة وجود البعد الاجتماعى والذى تمارسه المؤسسة باستمرار ومن ضمنه هذا البرنامج المتميز الذي راعينا فيه أن يكون موجها للأطفال الأيتام من دار جمعية مصر لتنمية موهبتهم في الإبداع والابتكار، وزيادة تفاعلهم مع البيئة المحيطة، وحب الوطن، خاصة أن الأطفال هم شباب وقادة الغد، وهم من يحملون الرسالة الوطنية المصرية لتسليمها إلى الأجيال القادمة، ولذلك فخورون جدا بهذا البرنامج الحافل لأطفالنا الصغار.

وأعربت الدكتورة سمر أباظة، رئيس المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، عن سعادتها بمشاركتها الأطفال في اليوم الأول للبرنامج، مؤكدة حرصها على التواجد معهم، ومشاركتهم في فن الأوريجامى وصنع عدد من الأشكال من الورق الملون، وكانت في غاية السرور بالسعادة المرسومة على وجوه الأطفال الأيتام.

وتابعت، بجانب اضطلاع المؤسسة بدورها المجتمعى بناء على منهجها منذ انطلاقها، إلا أننى أيضا على المستوى الشخصى أعشق العمل الاجتماعى، خاصة إذا كان في مجال المساعدة والمساهمة في وضع بسمة السعادة على وجوه الأطفال الأيتام، ودائما ما أتحين الفرصة لأكون مع هؤلاء الأطفال الذين يفتقدون حنان الأم والأب وعلينا نحن أن نعوضهم عن ذلك، لأن هذا هو دورنا، سواء من الناحية الدينية أو المجتمعية.

وأضافت هايدى هشام، رئيس H N media city، إننا راعينا في البرنامج أن يضم عددا من المشروعات المفيدة للأطفال، فاليوم الأول يتضمن ورشة لفن الأوريجامى «طى ولف الورق» والذى يطلق ملكات التفكير والإبداع لدى الأطفال عن طريق عمل أشكال متنوعة طبيعية وهندسية رائعة تتصف بالبساطة والجمال، وتدير الورشة المدربة ياسمين الكاشف، وبعدها سيتم تدريب الأطفال على فن string art.

وهو عبارة عن رسم أشكال وزخارف عن طريق الخيوط والمسامير، واستلهام البيئة المحيطة في عمل هذه الرسومات، ثم في اليوم الرابع سيتم تدريب الأطفال من خلال ورشة لترسيخ مناهضة التحرش بالأطفال، ثم في اليوم الأخير للبرنامج سيتم عمل برنامج ثقافى للأطفال عن طريق زيارة المتحف المصرى للتعرف على إبداع الأجداد الذين سادوا العالم بعلمهم وابتكاراتهم، ومازالت حضاراتهم الشامخة تحكى عن عظمة المصريين القدماء، ليكونوا قدوة وفخرا للأطفال خاصة أنهم في سن يتشكل فيها وعيهم الثقافى وانتماؤهم الوطنى.