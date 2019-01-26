شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة عيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، السبت، زيارة للواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بمكتبه لتقديم التهنئة له بمناسبة أعياد الشرطة وثورة 25 يناير، حيث توجه لمقر مبنى قوات الأمن لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء رجال الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، ومن أجل أن ينعم المواطنون بمعيشة كريمة يسودها الأمن والأمان، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته.

كما قدّم المحافظ التهنئة القلبية للقادة والضباط والصف والجنود بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ66 لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي شهدت أهم معركة شعبية في تاريخ مصر المعاصر معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي آنذاك، معركة يطلقون عليها أهالي الإسماعيلية، هي المعركة التي واجهت فيها قوات البوليس المصري ومعهم الفدائيون من أبناء منطقة القناة بأسلحة خفيفة دبابات ومدفعيات الإنجليز أمام مبنى البستان «مبنى مديرية الأمن حاليا» من فجر الجمعة 25 يناير حتى غروب الشمس، استشهد في هذه المعركة 56 شهيدا وأصيب 80 مصريا.

وأكد «عبدالحليم» أن رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الذود عن الوطن والدفاع عنه بدمائهم وأرواحهم من أجل إعلاء القانون كما قدم المحافظ درع المحافظة لمدير أمن القليوبية، تقديرا له على جهوده وللتهنئة بعيد الشرطة.