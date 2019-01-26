شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: نعيش في وطن واحد لا فرق فيه بين مسلم ومسيحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، في المؤتمر الجماهيري التي تنظمه مطرانية شبرا الخيمة، برئاسة الأنبا مرقص أسقف مطرانية شبرا الخيمة وبحضور هاني عزيز، رئيس جمعية محبي السلام والدكتور صلاح حسب، المتحدث الرسمي للبرلمان، وعدد كبير من القساوسة والآباء الكهنة والشباب من أبناء مدينة شبرا الخيمة تحت عنوان الشباب أمل المستقبل.

وناقش اللقاء مشكلات أبناء وشباب شبرا الخيمة والحث على تشجيعهم للمشاركة وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى استعادة الأمل في نفوسهم لتخطي الصعاب وتحمل الأعباء للنهوض بالمجتمع.

وأكد محافظ القليوبية في كلمته: «إننا نعيش في وطن لا فرق فيه بين مسلم أو مسيحي، تسوده روح الحب والتعاون والتشارك التي قل أن تجدها في أي مجتمع في العالم، مقدما الشكر لمطرانية شبرا الخيمة»، مشيرًا إلى أننا في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات التي تعيد لنا الأمل، مناشدا الشباب بتخطي أي عقبات تقابلهم والتميز في مجالاتهم وعدم فقد الأمل والتعامل بإيجابية للنهوض بمجتمعنا، لافتًا أن الشباب طاقة لابد أن تستغل، مؤكدا على دعمه الدائم لهم من خلال المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستمع محافظ القليوبية إلى مناقشات الشباب حيث تم تناول مشكلة القمامة بشبرا الخيمة، حيث أكد المحافظ على أن ملف القمامة منظومة متكاملة لابد أن يشارك في المجتمع المدني والاهتمام بعنصر التوعية لنقضي على المشكلة تمامًا، مشيرًا إلى أن «المحافظة طبقت منظومة جديدة للقمامة بشبرا الخيمة تعتمد على الجمع السكني من المنازل وتمت إزالة 2500 طن قمامة من شارع أحمد عرابي وأم بيومي ونسعى جاهدين للنهوض بشبرا الخيمة مناشدا الشباب بالمشاركة الإيجابية ومساعدة الجهاز التنفيذي والإبلاغ عن أي مشكلات، خصوصًا في مجال القمامة والإبلاغ عن أي سيارة تلقي بالقمامة في الشوارع، مؤكدا أن الدور المجتمعي وحرص المواطنين هو خط الدفاع الأول لحل مشكلة القمامة».

كما ناقش المحافظ مع الشباب ملف تقنين أوضاع الكنائس، حيث أكد أن المحافظة تنجز هذا الملف بنسبة 100% والقليوبية من أولى المحافظات في عدد الكنائس التي تم تقنينها، وجرى التنسيق مع الحماية المدنية لقبول الحد الأدنى من الاشتراطات اللازمة للتقنين، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وبما لا يتعارض مع القانون.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم عدد من الشباب المتميزين علميًا ورياضيًا ومن الشباب الحاصلين على جوائز وشهادات علمية عالمية، حيث أعرب المحافظ عن سعادته البالغة لتكريمهم وكونهم من أبناء محافظة القليوبية.

محافظ القليوبية في مطرانية شبرا

محافظ القليوبية في مطرانية شبرا

محافظ القليوبية في مطرانية شبرا

محافظ القليوبية في مطرانية شبرا