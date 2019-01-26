شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد انتهاء الإعداد العسكرى لطلاب الكليات والمعاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شهد مراسم الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الدفعات (115) حربية دفعة الفريق عبدرب النبى حافظ، و(73) بحرية دفعة الفريق محمد شريف محمد الصادق، و(88) جوية دفعة اللواء طيار محمد نبيه المسيرى، و(60) فنية عسكرية دفعة العقيد شهيد حسام حمزة عبدالعزيز، و(50) دفاع جوى دفعة الفريق السيد حمدى حسن حمدى، و(50) معهد فنى دفعة اللواء بحرى حسن حسين عزو، والتى تضم وافدين من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية، ودولة فلسطين، وجمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية غينيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية جنوب السودان.

وأضاف عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، السبت: «قدم مجموعات من الطلبة المستجدين عرضاً رياضياً تضمن عددا من التمرينات ومهارات الاشتباك والدفاع عن النفس عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقدرة عالية على التحمل باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء الكفاءة البدنية للطالب المقاتل».

واستعرض الطلبة مدى ما اكتسبوه خلال فترة الإعداد العسكرى من المهارات الميدانية المختلفة والتكتيكات الصغرى ومهارات القتال المتلاحم والاشتباك والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم والتى تعد من المهارات الأساسية للفرد المقاتل.

كذلك قدرتهم على اجتياز وعبور أصعب الموانع من الثبات والحركة والتعامل بجراءة وفدائية ضد الأهداف المعادية، ومهارات الفك والتركيب للأسلحة والمعدات تحت مختلف الظروف، وتنفيذ الرمايات من الثبات والحركة من أوضاع الرمى المختلفة باستخدام الأسلحة الصغيرة، أظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارة فائقة وقدرة على العمل بروح الفريق التي تؤهلهم لتنفيذ مختلف المهام القتالية.

وفى لمسة وفاء لأحد أعظم رجال القوات المسلحة وقادتها المخلصين تم عرض فيلم تسجيلى أعدته إدارة الشؤون المعنوية تضمن السيرة الذاتية للفريق عبدرب النبى، حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذى أُطلق اسمه على الدفعات الجديدة.

واختتمت مراسم الاحتفال بالعرض العسكرى الذي شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية المختلفة، يتقدمهم حملة الأعلام، وفى ختام طابور العرض العسكرى عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة مرحلة انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة.

وقام الفريق أول محمد زكى، بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية تقديراً لتميزهم العلمى والرياضى خلال فترة الإعداد العسكرى بالكلية الحربية.

ألقى اللواء أ.ح/ أشرف فارس، مدير الكلية الحربية، كلمة أكد فيها أن الكلية الحربية ستظل أحد الروافد الأساسية التي تمد مصر بنخبة من خيرة أبنائها الأوفياء ورجالها المخلصين وقادتها العظام الذين أرسوا أسس وقواعد العمل والعطاء والتضحية والإخلاص لمصر وشعبها العظيم.

وفى نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكى، كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للطلبة الجدد وأسرهم، كما هنأ القائد العام الطلبة الجدد وأسرهم بنيل شرف الانضمام لصفوف الجيش المصرى العريق بعد انتقائهم من بين شباب مصر لحمل أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته وتاريخه الحضارى العريق، وأشاد بما اكتسبوه خلال فترة التدريب الأساسى من المهارات والخبرات والقيم والمبادئ الأصيلة التي تعينهم على استكمال دراستهم التخصصية.

مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكرى المتطور الذي يتناسب مع سمات العصر ومتطلباته في إعداد وتأهيل أجيال قادرة على الابتكار والتطوير ومسايرة التطورات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم.

حضر الاحتفال الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة، وقدامى مديرى الكلية الحربية، وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين بمصر، وعدد من رؤساء وطلبة الجامعات، وأسر الطلبة المستجدين.