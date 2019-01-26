شكرا لقرائتكم خبر عن "أنت مراية نفسك".. فيديو لـ "الرقابة الإدارية" لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة الرقابة الإدارية، فيديو بعنوان: "أنت مراية نفسك" بهدف نشر الأخلاق ومكافحة الفساد، مؤكدا أن مصر فيها "100 مليون جدع". وأشار الفيديو، إلى أن من انتهجوا طريق الفساد لايبالون بـ "حق أو ضمير أو بلد"، كما أنهم لا يدكون أنه بفسادهم "يضرون وقد يودون بحياة إنسان".

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