شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل، شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، فى أحد المستشفيات بعد صراع كبير مع المرض.
وينهى أهل المتوفية، إجراءات خروج الجثمان من المستشفى، على أن تدفن غدا بمقابر العائلة، فيما لم يتحدد بعد موعد العزاء
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