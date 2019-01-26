التعليم تخاطب المديريات لإعلان نتيجة أولى ثانوى وإعداد تقرير بمؤشرات النتيجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى وفق القواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع موافاة الوزارة بتقرير شامل بمؤشرات نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى للعام الدراسى الحالى.
كان طلاب الصف الأول الثانوى، أدوا خلال الفترة من 13 حتى 24 يناير الجارى أول امتحان تجريبى بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك" لتدريبهم على الثانوية التراكمية القائمة على تغيير ثقافة الحفظ إلى الفهم والتذكر.
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