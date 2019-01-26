شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قادما على أول رحلة من "سفنكس الدولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، بزيارة مطار شرم الشيخ الدولى على متن أول رحلة قادمة من مطار سفنكس للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير والتحديث بالمطار فى إطار متابعة ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية والمرافق المحيطة بالمطار ووفقا لخطة التطوير التى تتبعها وزارة الطيران المدنى لمنشآت ومبانى المطارات المصرية بما يتناسب مع متطلبات التطوير والرؤية المستقبلية، يأتى ذلك على هامش الاحتفال بعيد الطيران المدنى الـ89 وتزامناً مع تشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية (إكسبريس) من مطار سفنكس الدولى.

كما استمع الوزير إلى عرض توضيحى من الطيار طارق فوزى رئيس الشركة المصريه للمطارات حول آخر التطورات الجديدة بمطار شرم الشيخ الدولى والطاقة الاستيعابية الحالية والمتوقعة والرؤية المستقبلية للمطار ومن الجدير بالذكر أن عمليات التطوير شملت مشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7.5 ملايين راكب إلى 10 ملايين راكب سنويا.

كما تم عملة جولة تفقدية لصالتى السفر والوصول ومدرج الطائرات الرئيسى والترمك وبرج المراقبة والتأكد من مراجعة جميع الإجراءات الأمنية التى تتم خلال حركة السفر والوصول، والتى تأتى تزامنا مع كثافة تشغيل الرحلات الدولية والداخلية بالمطار خلال إجازة نصف العام وكذلك خلال الموسم الشتوى الذى يعد مقصدا سياحيا مميز أمام الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وأعطى وزير الطيران توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين.

هذا وقد شهدت المطارات المصرية اليوم ورحلات مصر للطيران الداخلية مظاهر الاحتفال بعيد الطيران المدنى المصرى والتشغيل التجريبى لمطار سفنكس وقدمت الإدارة العامة للثقافة الجوية عروض ورياضات جوية على مستوى جميع مطارات الجمهورية احتفالا بهذا الحدث.