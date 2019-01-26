متظاهرون يقتحمون مقرا للجيش التركى في دهوك بالعراق ويضرمون النار فيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى خبر عاجل لها، بأن متظاهرين اقتحموا مقرا للجيش التركى فى مدينة دهوك العراقية، وأضرموا النار فيه بعد قصف بلدة شمال كردستان العراق.

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