شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الطاقة الاستعابية لمطار شرم الشيخ لتصل 10 ملايين راكب سنويا فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار طارق فوزى، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن مطار شرم الشيخ يشهد عدة توسيعات مختلفة وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية له بنهاية العام لتصل إلى 10 ملايين راكب سنويا.

وأوضح فوزى خلال كلمته بمطار شرم الشيخ أن السعة الاستيعابية للمطار حاليا هى 7.5 مليون راكب سنويا، موزعين كالتالى 5 ملايين راكب بصالة 1 إضافة إلى 2.5 مليون راكب بصالة 2 مضيفا أنه من المقرر أن تزيد السعة الاستيعابية لصالة 2 فى 31 أكتوبر المقبل.

وأضاف فوزى أن أعمال التطوير شهدت بناء سور حول المطار إضافة إلى تزويد المطار بأحدث أجهزة المراقبة والكشف عن المخاطر.