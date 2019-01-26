شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تسجيلا نادرا للفريق عبد رب النبى حافظ حول بطولات الجيش المصرى عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع تسجيلا نادرا للفريق عبد رب النبى حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، يتحدث فيه عّن تاريخ الجيش المصرى من بطولات وإنجازات. وشرح الفريق عبد رب النبى، بعضا عن تاريخ الجيش المصرى، وذلك فى تصريحات نادرة، وبعض البطولات الملحمية فى تاريخ مصر.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد تسجيلا نادرا للفريق عبد رب النبى حافظ حول بطولات الجيش المصرى عبر التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.