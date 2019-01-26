شكرا لقرائتكم خبر عن النفسية محتاجة إسكندرية.. مدون إماراتى يعلن عشقه لعروس البحر المتوسط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على خطى إبراهيم بهزاد، أعلن محمد الشحى، المدون الإماراتى، عشقه لمحافظة الإسكندرية، خاصة عقب زيارة إبراهيم بهزاد، لها خلال زيارته الأخيرة إلى مصر.

وتحت هاشتاج "سأدعم سياحة مصر"، قال الإماراتى محمد الشحى: "النفسية محتاجة اسكندرية وتشوف عنيا ميّة.. عشقها المغرد الإماراتي إبراهيم بهزاد.. وزدت في عشقها الإسكندرية.. تتميز عن غيرها وتكفي طيبة وجمال الاسكندراني.. الأماكن التي زرتها.. قلعة قايتباي.. مكتبة الاسكندرية.. كوبري استانلي.. متحف المجوهرات الملكية.. حديقة المنتزة".

ويعد إبراهيم بهزارد، من المدونين العرب المشهورين، والأكثر دعما للسياحة المصرية، حيث يقوم من فترة لأخرى بزيارة مصر وخلال زيارته الأخيرة التقط العديد من الصور والفيديوهات المتنوعة لمعالم الإسكندرية، والتقاط مجموعة من الصور لإبراز معالمها فى المحافظات المختلفة، ثم يقوم بنشرها والترويج للسياحة المصرية، وبالفعل تلقى الصورالتى يلتقطها وينشرها رواجا كبيرا عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا.