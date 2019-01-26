شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ: نستقبل طائرتين روسيتين يوميا بطريقة غير مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء نبيل ذكي الملاح نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي ، ان الصالة رقم «1» تستقبل 5 ملايين سائح سنويا، مشيرا لوصول طائرتين سياحة روسية يوميا إلى المطار بطريقة غير مباشرة عن طريق دولة ثانية.

وأضاف "الملاح"، أن المطار يستقبل 120 رحلة يوميا وصول وسفر دوليا وداخليا، وتم تحديث منظومة الأمن بالمطار بشكل كبير، وتحديث أجهزة الحاسب الآلي لجوازات المطار، وأجهزة الفحص، بالتزامن مع تجهيز مطار شرم الشيخ بأحدث أجهزة الكشف عن المتفجرات والتفتيش .

وأشار "الملاح"، إلى أن تطوير مبني رقم «2» بالمطار ، ومقرر استلامها في أكتوبر عام 2019 لاستقبال 5 ملايين سائح سنويا، موضحا أن السعة الاستعابية للمطار حاليا هي 7.5 مليون راكب سنويا، موزعين كالتالي 5 ملايين راكب بصالة «1» إضافة إلى 2.5 مليون راكب بصالة 2 المقرر زيادة قدرتها الاستيعابية 31 أكتوبر المقبل.