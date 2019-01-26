شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السفارة السعودية تحتفى بزيارة وزير الأوقاف لجناح المملكة بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت صفحة السفارة السعودية فى القاهرة، بزيارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى الجناح الخاص بالمملكة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث استقبل الصالون الثقافى بنجاح المملكة الوزير أمس الجمعة.





وقالت صفحة السفارة السعودية: "استقبل الصالون الثقافى بجناح المملكة ، أمس، د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرى الذى ثمن جهود المملكة فى نشر الفكر الدينى الوسطى التى عرفت به منذ تأسيسها، مؤكدا أن متانة العلاقات السعودية المصرية تصب فى مصالح الأمة والمنطقة بأكملها".

















ويهدف جناح المملكة فى معرض القاهرة للكتاب، للتعريف بالحركة العلمية والثقافية والنهضة الاقتصادية والعمرانية التى تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، كما سيتم عرض نماذج من التراث السعودى ومجسمات لتوسعات الحرم، وتوضيح ما تقدمه المملكة من جهد ومال لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين.