شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: مطار سفنكس يساهم فى تشجيع رحلات "اليوم الواحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أن موقع مطار سفنكس سيساهم فى تشجيع رحلات اليوم الواحد، وذلك لقربه من المناطق السياحية والأثرية المختلفة.

وأضافت الوزيرة، فى بيان، أن وجود المطار بالقرب من المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه فى 2020 سيساعد فى تسهيل حركة السائحين إليه، خاصة فى ظل التوسعات التى ستتم فى المطار خلال الفترة المقبلة لزيادة قدرته الاستيعابية والتي اعلن عنها وزير الطيران وفريق عمله.

وقالت إن المطار سيسمح للزائرين بالتوجه بعد زيارة المتحف والأهرامات إلى المدن السياحية المختلفة كمدينة شرم الشيخ والغردقة والعلمين الجديدة، لافتة الى أن هذا من شأنه أن يشجع شركات السياحة على زيادة رحلاتهم ويعطى فرصا جديدة للشركات لتنويع برامجها ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى كالسياحة الشاطئية، كما أنه يساهم في زيادة الحركة على المدن السياحية ورفع معدلات الإشغال بها مثل مدينة شرم الشيخ .

وأوضحت، أن مطار سفنكس سيكون له دور فى تسهيل حركة التنقلات الداخلية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يونيو المقبل.

كانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد شهدت مع الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى التشغيل التجريبى لمطار سفنكس الدولى بتشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة.

وخلال الافتتاح، هنأت الوزيرة الفريق يونس المصري على افتتاح المطار، وأشادت بجهود وزير الطيران وفريق عمله على افتتاح مطار سفنكس الذي سيساهم فى تنشيط وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر ، وقالت إن افتتاح هذا المطار جاء بعد طول انتظار ، وأضافت "نحن الآن على أرض المطار نرى أولى الرحلات التجريبية تنطلق منه".

ورحبت الوزيرة بانطلاق أول رحلة تجريبية شهدها مطار سفنكس الدولى أمس الجمعة من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى السياحة والطيران في ملفات كثيرة ومنها برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي تم إطلاقه في شهر نوفمبر الماضي وكان له أثرا ملحوظا على ارتفاع معدلات الحركة السياحية، مؤكدة على أن التكامل بين وزارتي السياحة والطيران يؤدي الي زيادة حركة السياحة ويدفع النمو الاقتصادي.

كما هنأت الدكتورة رانيا المشاط، الفريق يونس المصري وجميع العاملين بقطاع الطيران بعيد الطيران المدني المصري الذي يوافق يوم 26 يناير.

من جانبه، أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، أن عام 2019 سوف يشهد طفرة في صناعة الطيران المدني المصري بإنشاء مطارات جديدة مثل مطارات العاصمة الإدارية وبرنيس وكذلك افتتاح مباني ومشروعات جديدة بالمطارات الحالية وانضمام أحدث طائرات لأسطول مصرللطيران وتطوير أنظمة الملاحة والأرصاد الجوية.

وقام الوزيران بجولة تفقدية بمطار سفنكس الدولي وتضمنت الجولة مشاهدة مظاهر احتفالية في ساحة المطار وعروض للإدارة العامة للثقافة الجوية التابعة للوزارة والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وعرض فيلم وثائقى عن تاريخ الطيران المدني بصفة عامة ونشأته فى مصر.

جدير بالذكر أن التشغيل التجريبي بدأ بتشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة من إجمالى 30 رحلة تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) من مطار سفنكس الدولى الى المطارات الداخلية شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان في الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير القادم.