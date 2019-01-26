شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف بحث مواطن عن ورق امتحانات؟ ربع نقل وميكرفون و5000 جنيه مكافأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بمحافظة بنى سويف فيديو لأحد الأشخاص يستقل سيارة ربع نقل وعليها مكبر صوت قائلا: "أوراق الإعدادية ضايعة واللى يجدها يرسلها إلى الإدارة التعليمية بالفشن جنوب بنى سويف وله مكافئة 5 آلاف جنيه".

بدأت الواقعة بضياع أوراق إجابات 101 طالبا وطالبة" 98 طالبا "نظامى" و3 طلاب "منازل"، فى مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية بلجنة مدرسة قرية تلت الإعدادية، الأمر الذى اضطر على إثره، مواطن بالبحث عن الأوراق الضائعة عن طريق تأجير سيارة نقل كبيرة والسير داخل القرية لإخبار المواطنين عن الواقعة وطلب مساعدتهم فى البحث مقابل مكافأة 5000 جنيه.

وسرعان ما تحول مقطع الفيديو الذى يبحث فيه مراقب اللجنة عن أوراق الإجابات إلى مقطع فيديو يسخر منه الجميع عبر منصات السوشيال ميديا، حتى وصل عدد مشاهداته إلى 400 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة.

وبعد انتشار مقطع الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، تمت مراقب أول اللجنة، ورئيس لجنة مدرسة تلت الإعدادية بإدارة الفشن التعليمية، لنيابة مركز الفشن جنوب بنى سويف، التى قررت الافراج عنهم مقابل كفالة 5000 جنيه.

وأصدر المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف عددًا من الإجراءات والتعليمات بشأن واقعة اختفاء أوراق إجابات مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية للشهادة الإعدادية "بإحدى لجان امتحانات إدارة الفشن التعليمية " لعدد 98 طالبا "نظامي" وعدد 3 طلاب " منازل"، والتى لم تصل إلى مركز استلام أوراق الإجابات.

وأحال المحافظ الموضوع للنيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الواقعة، ووافق على مذكرة التربية والتعليم بإيقاف رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة عن العمل لمدة 3 شهور أو لحين انتهاء التحقيقات " أيهما أقرب"، بالإضافة إلى إحالة الموضوع أيضا للنيابة الإدارية للتحقيق فيه.

وكلف عبد الجابر وكيل وزارة التربية والتعليم بتكليف رئيس لجنة النظام والمراقبة بإعمال أوجه تعليمات الوزارة بالقرار الوزارى رقم 113 لضمان حفظ حقوق الطلاب وعدم وقوع أى ضررعليهم، واتخاذ ما يلزم قانونيا وإدرايًا فى هذا الشأن.

وشدد محافظ بنى سويف على المتابعة المستمرة لسير المنظومة للحيلولة دون وقوع مثل هذه المواقف مرة أخرى، مؤكدًا على أن لا تهاون فى أية أوجه قصور أوإهمال يتسبب فى عدم خروج الإمتحانات بالشكل اللائق، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بإطلاعه على مدار الساعة بأية مستجدات قد تطرأ على المنظومة لسرعة تلافى وحل المشكلات.

ومن جانبه أوضح محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه فور الإبلاغ بالواقعة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة، ومنها مباشرة التحقيق المبدئى مع رئيس اللجنة والمراقب الأول من خلال الشؤون القانونية بالمديرية، والاستبعاد الفورى لهما وتعيين رئيس لجنة ومراقب أول بديلين، لاستمرار الامتحانات بشكل منتظم، وضمان عدم تأثرها سلبيًا بالواقعة.

وأضاف حسام، أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية عن الواقعة وعرضها على المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، لتنفيذ تعليماته بشأنها، حيث احتوت المذكرة على الإجراءات الفورية المنفذة والإجراءات القانونية المقترحة حيال الواقعة، والتى وافق عليها المحافظ، وأمر باتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لضمان انتظام سير الامتحان بالشكل المطلوب.