الجريدة الرسمية تنشر قرارا لـ"التضامن" حول نقل قيد إحدى الجمعيات للوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعى بشأن نقل تبعية إحدى الجمعيات الجمعية المصرية لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة برقم 7526 لسنه 2009 وقيدها تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة رقم 134 وبنفس تاريخ شطبها من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة فى 5 ديسمبر الماضى. وشدد القرار على ضرورة أن تلتزم الجمعية بتوفير أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون قانون تنظيم عمل الجمعيات وغير من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الاهلى، كما تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية.

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